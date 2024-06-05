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AI趨勢與技術領先 美銀維持買進台積電、目標價920元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
外資美銀出具最新報告指出，股東會最大亮點仍是台積電對於AI未來的發展抱持正面態度。由於技術地位的領先，因此維持「買進」評等，目標價920元，樂觀看待未來長線前景。路透社
外資美銀出具最新報告指出，股東會最大亮點仍是台積電對於AI未來的發展抱持正面態度。由於技術地位的領先，因此維持「買進」評等，目標價920元，樂觀看待未來長線前景。路透社

台積電（2330）股東會後，外資美銀出具最新報告指出，股東會最大亮點仍是台積電對於人工智慧AI）未來的發展抱持正面態度。由於技術地位的領先，因此維持「買進」評等，目標價920元，樂觀看待未來長線前景。

針對股東會的內容，美銀總結分析，台積電在AI需求上，今年2024年業務將增長，前景優於一年前的預期。今年第2季起收入將逐季增長，2024全年收入將年增20-25%。此外，半導體產業（不包含記憶體）預計將年增約10%。台積電也有信心減輕海外晶圓廠的成本負擔。

值得留意的是，台積電目前沒有回購或股票拆分的計劃，更偏向穩定增加現金股利，同時也重申技術領頭羊的地位，認為其它競爭對手短期內的技術不可能超越台積電。因此，美銀維持「買進」評等，目標價也維持在920元不變。

AI趨勢引領台積電未來不斷增長。美銀指出，由於生成式AI所帶來的半導體規格需求，特別是在先進製程和先進封裝方面，與台積電的優勢高度契合。

雖然目前AI所需的計算能力，仍超出台積電的供應範圍，研發部門還需持續努力外，同時，由於台積電與輝達（NVIDIA）和超微（AMD）的合作關係緊密，台積電也期盼將與客戶一起成長，強強聯手之下，整體未來前景亮眼。

台積電2023年全年合併營收約為2兆1,617.4億元，每股稅後純益（EPS）32.34元。台積電股東會後召開第十六屆第一次董事會，會中全體董事一致推舉魏哲家擔任董事長及總裁。

AI 人工智慧 台積電 股東會

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