致伸營收／5月51.1億元 月增2%
致伸科技（4915）5日公布5月合併營收51.1億元，較上月營收月增1.7%。累計前5月合併營收237.9億元，年減5.8%。
隨著邊緣運算及生成式AI的快速發展，致伸將持續深耕多感合一(X-in-one Sensory Fusion)的技術創新應用，包括公共安全(Public Safety）相關設備和AIoT (B2B)視覺方案等。受惠於視訊會議市場的蓬勃發展，與客人共同研發的智慧會議設備於五月量廠出貨。同時，聲學領域將持續布局利基型市場，如內容創作者產業及車用音響設備等。公司將整合集團資源，強化感測融合能力，實現整體策略布局並推升成長動能。
此外，AI PC將陸續推出新功能，如多樣化的使用者體驗及提升處理效率，可望刺激市場需求。結合智能邊緣運算，致伸將提供更多跨領域的新興應用，為客戶提供更具競爭力的解決方案，進一步提升集團在全球市場的競爭力。
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