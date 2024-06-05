富采營收／5月22.03億元、月減1.38% 積極推動集團轉型

富采（3714）5日公告今年5月營收22.03億元，月減1.38%，年增8.96%。

展望今年，董事長彭双浪看好需求逐漸提升，預期第1季是今年營收谷底，今年營運逐季向上。車用是集團重點發展項目，未來五年成長動能。富采累計今年前五月營收100.21億元，年增16.54%。富采積極推動集團變革轉型，從經營策略、組織融合及人才培育等多方面同時推進。

富采日前公告輪調高階主管，盼能讓上下游合作將更為緊密，可加速推進富采「3+1長期發展策略」，使集團於車用、先進顯示、智能感測三大應用領域與新興市場的技術和產品布局更為完善。富采旗下子公司晶元光電總經理范進雍與隆達電子總經理唐修穆職務將進行輪調，自2024年7月1日起，唐修穆將擔任晶電總經理，范進雍則擔任隆達總經理。