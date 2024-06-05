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智邦營收／5月達87.77億元 首度衝破80億元大關

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

網通大廠智邦（2345）5日公告5月營收達87.77億元，月增25.1%，年增35.6%，單月營收首次突破80億元關卡，創下單月歷史新高。

智邦累計前5月營收346.4億元，年增6.6%，創歷年同期新高。

智邦指出，營收成長主要受惠於晶片供給逐漸改善、AI運算需求逐漸提升，今年第1季智邦營運受到半導體製程缺貨影響，單季合併營收為188.48億元，季減14.2%，年減4.3%，毛利率20.87%，合併稅後純益為22.44億元，季減0.4%，年增10.1%，每股稅後純益4.02元，仍拿下網通獲利王。

智邦累計4、5月營收高達157.94億元，法人指出，半導體製程第2季供貨狀況轉為順暢，AI相關產品線動能可望較第1季成長，預估第2季營收可望季增超過一成，甚至上看兩成。

法人表示，智邦800G產品已經小量試單出貨給雲端資料中心大客戶，第3季可望放量出貨，全年營運可望逐季成長，下半年營運可望優於上半年。

智邦 營收

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