智伸科營收／5月達6.5億元 連二月營收站上6億元大關

智伸科（4551）5月合併營收為新台幣6.50億元，大陸新能源車需求挹注，連續兩個月單月營收站穩6億元大關，且較上月6.03億元成長7.80％；累計2024年1至5月合併營收為28.89億元。

智伸科表示，雖第2季遇清明與五一長假、工作天數較少影響，但受惠於汽車主要客戶的拉貨力道提振，帶動智伸科旗下汽車關鍵零組件出貨暢旺，尤其是來自自主品牌車廠的需求更為明顯，觀察包括比亞迪、小米、理想、蔚來、小鵬、華為等在5月新能源車銷量於中國大陸新車銷售市場的表現皆繳出年增率正成長的態勢，且紛紛釋出加大生產力道與調高銷量目標的態勢，有助智伸科之主要一階(Tier1)汽車零組件供應商客戶對公司保持良好的訂單需求，是貢獻智伸科5月營收繳出連續兩個月單月營收站穩6億元大關的主要原因。

根據研究報告TechSci Research指出，全球汽車空氣懸吊市場規模在2022年達65億美金，將以年複合成長率7.5％的速度成長至2028年，空氣懸吊系統的市場規模放主要是由豪華汽車與高階車款的需求不斷增加所致，其隨著消費者對於駕駛體驗的訴求日益漸增，也帶動空氣懸吊系統於新車款的滲透率提升。由於空氣懸吊系統使車輛能適應不同的路況與負載重量，並提高舒適性、穩定性和性能，在新能源車與自動駕駛汽車的領域上，更發揮最佳化續航里程的情形。智伸科期待空氣懸吊系統的關鍵零組件於新車款搭載滲透率，持續從超跑往一般房車、一般燃油車往新能源車提升，將有助對公司汽車事業部保持良好的訂單能見度。

智伸科認為，中國大陸憑藉電動汽車積極進軍海外市場，且近日中國大陸北京國際車展、深圳車展等，也皆看到中國大陸自主品牌車廠之新能源車新車款席捲而來，將為全球新車銷售市場結構帶來新一波變革，也有助早已卡位的智伸科旗下汽車事業部帶來良好的機遇。目前智伸科以在手訂單來看，除了汽車和運動事業部的客戶出貨暢旺，醫療和電子事業部的客戶仍在進行庫存調整，這在短期內可能仍會影響單月營收成長。然而，隨著客戶庫存調整完成，再加上醫療新客戶的產品認證預計在下半年陸續完成，雙雙將有機會於今年下半年迎來新的出貨回溫，並對智伸科整體營運帶來正面的挹注。