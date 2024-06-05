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綠電營收／年月雙成長！持續提升有價材高值化 營運不看淡

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導

綠電（8440）5日公告今年5月營收8727.7萬元，月增11%，年增7.5%。

總經理莊淑珍表示，受惠銅價上漲帶動營收成長，看好銅的需求面大，預期需求將持續存在，有價材價格看漲，展望今年第2季及全年營運不看淡，在本業經營上，將持續提升有價材高值化，廢棄物處理量仍保守看待。綠電累計今年前五月營收3.79億元，年增5.76%。

針對處理量，莊淑珍表示，今年雖還有政府針對家電冰箱及冷暖氣機節能補助及貨物稅補貼政策，但已連續實施五年之久，對於這二機種汰舊換新量已飽和，對市場的汰換率增加量能有限，CRT 電視機汰換結束，液晶電視汰換取代了CRT 電視，預估全年家電全國處理量為 390 萬台左右，公司年處理計畫為 51 萬台；廢資訊物品部分，由於市場廢棄量減少，預估年度處理量將下修至 290 萬台左右，今年處理計畫約 60 萬台。

營收 綠電 電視

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