黃仁勳點名這檔安控股 股價衝上漲停 改寫近16年新高
2024台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）開展，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台帶動AI再次刮起一陣炫風，此次AI風潮更是擴散到安控族群，其中被黃仁勳點名的慧友（5484）直衝漲停34.25元，帶動其餘京晨科（6419）、欣普羅（6560）、晟鈦（3229）等也都紛紛攻上漲停板。
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在台北電腦展開展前，率先在台大舉辦演講，包括鴻海（2317）董事長劉揚偉、廣達（2382）董事長林百里等供應鏈董事長親自出席參加，且在演講最後的致謝影片中，感謝多家台灣供應商董事長與執行長。
賴清德總統於日前就職典禮上，致詞時點名「五大信賴產業」，他說，我們也要站穩全球供應鏈的關鍵地位，好好把握地緣政治變化所帶來的商機，發展半導體、人工智慧、軍工、安控，以及次世代通訊等「五大信賴產業」，並且持續改善投資環境。
慧友成立於1995年，為國內深耕自有品牌監控系統廠商，產品主要定位在中階市場，以自有品牌EverFocus行銷於全球。慧友於邊緣運算領域並研發出邊緣運送監控產品，主要應用於車載領域，並打入美國及國內多家車用及運輸業者。另公司同時也整合旗下工業電腦業務，打入英特爾、輝達平台供應鏈。
慧友今日開盤隨即漲停，以34.25元開出，股價創下近16年以來新高，盤中成交量556張，漲停排隊買單近萬張。
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