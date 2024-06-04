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順天三大建案 下季入帳

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

中部老字號建商順天建設（5525）第3季將迎來新建案完工入帳高峰，包括潭子區「順天豐華」、太平區「順天蘊華」別墅、北屯區「風聆樹」別墅社區等三件新案陸續交屋入帳，初估今年營收應可站上40億元以上。

順天建設總經理林丙申強調，目前順天興建與銷售中的個案，包括「ONE 33」、「King's Road」、「順天緮華」及「順天蘊華」等案，總銷金額達188億元，已提前布署未來三至五年的營收來源。

順天今下半年預計推出13期昌明段大樓案、太平區新福路透天別墅案，兩案總銷合計約36億元，前者大樓產品規劃以3房、40坪以上為主力。

展望今年房市，林丙申指出，近期影響房地產市場的原因，仍在於營建市場同業競相開工，缺工缺料情形仍然存在，加上2025年碳稅開徵在即，營建成本欲小不易。

營收

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