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興富發攻飯店 要找新夥伴

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

台灣第一間凱悅酒店集團旗下渡假酒店「新北金山凱悅渡假酒店」（Hyatt Regency Jinshan Resort）與投資業主興富發集團傳出終止合約關係。興富發作（4）日證實此事，興富發正轉與全球高端酒店連鎖品牌洽談中。

興富發指出，在2016年開始和凱悅洽談「新北金山凱悅渡假酒店」合作案。然而，為順應國內旅遊市場需求變化，致力提升酒店整體規劃和設備，升級品牌定位及服務規格，目前正與全球高端酒店連鎖品牌洽談中。

至於其他飯店合作案，興富發指出，與凱悅合作之「高雄凱悅酒店」(Hyatt Regency Kaohsiung)及國際各大品牌酒店開發計劃，目前皆照常進行中，致力於為旅客提供國際級的住宿體驗。

興富發指出，本於人才為本理念，已與籌備期人員逐一洽談協商，將依法辦理與金山凱悅人員間之相關事務，並尊重其意願。展望未來，興富發期望新的飯店事業，不僅能成為旅客首選，更能達到推廣在地觀光資源、增加就業機會、促進經濟發展目的，對未來發展充滿信心。

興富發 金山

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