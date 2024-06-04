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樂迦揪伴 強攻細胞療法

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

樂迦再生（6891）昨（4）日宣布，與新加坡淡馬錫控股轉投資的MediSix Therapeutics Pte. Ltd簽約合作，雙方將共同進行創新CAR-T細胞的製造與臨床試驗，並在台灣合作建立全球臨床研發中心。

MediSix公司是由國際知名專家Dario Campana在2016年於新加坡創立，並於2019年於設立美國控股公司。

樂迦執行長張裕享曾經赴美於Dario Campana主持的實驗室中，共同參與實體腫瘤具有治療潛力的NKG2D CAR序列。

樂迦再生表示，Medisix公司的優勢是擁有全球唯一的CD7 CAR-T專利結合PEBL（Protein Expression Blocker）技術，該技術可克服細胞自殘失效的挑戰。目前鎖定的適應症包括急性T細胞淋巴性白血病（T-ALL）、CD7表現的惡性淋巴瘤等惡性T細胞腫瘤等。

新加坡 淋巴 腫瘤

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