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三陽新車連發 營運衝鋒

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

三陽（2206）旗下南陽實業昨（4）日發表現代汽車VENU改款新車，在升級改款後，預估年賣5,000輛車。

南陽今年還將再發表三款新車，其中第4季還將導入國產全新車款，為南陽的汽車銷售注入全新動能，推升營運表現。

南陽實業執行副總詹醒昇指出，南陽針對不同的級距，對應不同的車款，藉由更全面的車款擴大客層，VENU以年輕族群為主，在產品配備昇級之後，可望強化銷售能力。

目前初估改款後月銷售可望達到400輛，年販約5000輛。

除了VENU之外，現代汽車今年還將再發表三款新車，一個是下月將推出的KONA改款新車以及下半年的TUCSON，第4季將發表的全新車款，其中第4季的全新車款為國產新車，主打目前產品級距規模最大的年輕休旅車款，其中最主要的競品為TOYOTA的COROLLA CROSS，畢竟市場目前以跨界休旅車為主流市場，吸引各方人馬投注這個重要級距。

現代汽車國產車款由三陽公司代工生產，子公司南陽代理銷售，現代汽車的銷售表現與三陽關係密切。現代汽車近年銷售表現持續成長，2023年銷售22,169輛，年增率43.8%，全年市占率提升至歷年新高 4.7%，成長30.92%，為非豪華車品牌第4名，連續四年成長繳出亮眼的成績單。

詹醒昇指出，除了強化產品結構，導入適合的國產車款之外，南陽在今明兩年將斥資22億元，採自地自建方式為HYUNDAI現代汽車擴增據點服務能量，建置完整國產休旅車陣容，並導入純電新車，強化商用車戰力，預估今年年銷量將挑戰2.4萬輛目標，再創銷售新高。

目前南陽的據點約有五成為自有土地開發，主要的考量是新展間的建置成本愈來愈高，自有土地可以排除因為地主可能處理土地的不確定因素，有助於公司的長期經營。

國產車 新車

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