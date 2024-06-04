亞德客5月營收微增 樂觀Q3出貨

氣動元件龍頭廠亞德客-KY（1590）昨（4）日公布5月自結合併營收27.9億元，較前一個月減少約一成，不過仍比去年同期增1%；累計前五月合併營收131.1億元、年增6%。

亞德客5月營收與去年同期相較大抵持平，該公司表示，主要因為五一勞動節連假，工作天數較少及出貨遞延影響，不過當前接單金額持續高於出貨金額。

亞德客表示，5月來自電子行業、紡織及服裝機械、機床設備、汽車行業、通用機械及包裝行業的出貨有較高增長率。截至目前為止，集團持續提高市場占有率，並對於市場需求及各項指標仍持樂觀看法。

亞德客指出，5月接單金額持續高於出貨金額，其中5月第二周及第三周的平均日出貨金額均創新高，但因部分客戶期望7月召開的三中全會，將公布更多獎勵政策而延後拉貨、以取得更多的補助，因此下旬出貨急速下降。

「相信現階段的需求只是遞延而不是消失！」亞德客進一步說，第3季度的出貨應可比原預期好，公司對全年度的出貨仍維持原先的期望，且公司對產品銷售組合及生產效率提升仍不斷精進，有助於持續提升營業利潤率。

亞德客稍早在法說會中指出，集團產品組合改善，加上出貨增加，毛利率可望逐季提升。亞德客第1季稅後純益18.29億元、年增13%，每股純益9.15元，營收、獲利雙創同期新高。

目前，亞德客集團營收來源主要有氣動控制元件，比重約29%至33%；氣動執行元件37%至41%、氣源處理元件10%至13%；其他占16%至20%。在營收地區方面，中國大陸地區比重94%，非中國大陸地區約6%。

亞德客日前在股東常會中表示，今年營運策略將加強海外布局，健全日本、馬來西亞、泰國及美國銷售據點，同時持續開發電動缸、滾珠螺桿等新品。

至於未來產能布局，亞德客指出，集團將積極擴充現有事業產能，並設立台南廠，在台灣成立第二研發中心，發展高階氣動產品及電動產品元件。

法人分析，亞德客在中國氣動元件市占率可望持續提升，加上線性滑軌出貨增加，今年營收應可維持雙位數成長。