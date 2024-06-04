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晟銘電、嘉澤 秀水冷機櫃

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

伺服器機殼廠晟銘電（3013）今年大動作參加台北國際電腦展（COMPUTEX 2024），並攜手連接器大廠嘉澤，秀出全新AI水冷機櫃解決方案，全面搶攻輝達（NVIDIA）GB200市場商機。

晟銘電總經理羅志吉昨（4）日指出，該公司目前已有能力供應客戶AI水冷機櫃整體解決方案，包括伺服器機殼、機構件、分歧管以及快接頭；其中，快接頭合作夥伴之一為國內連接器大廠嘉澤。

羅志吉透露，若進度順利，最快第4季開始交貨適用於GB200的機櫃，預估今年營運將呈現逐季走升，明年因大量交貨，業績會比今年更好，對後市樂觀。

據悉，晟銘電營收結構中，約有九成來自伺服器機殼，主要台系客戶為廣達、緯穎、技嘉等；其中，由於廣達已接獲大型雲端服務供應商（CSP）的AI伺服器訂單，預計下半年開始陸續出貨，因此晟銘電必須提前出貨機殼與相關零組件，進而推升營運表現。

針對產品布局，羅志吉表示，由於新一代AI伺服器必須搭載水冷散熱，對機殼品質要求也日益嚴苛，該公司將持續投資800噸大型沖壓設備。

伺服器 機殼

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