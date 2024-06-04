中環兩利多 毛利率看增

光碟大廠中環（2323）打造主權AI解決方案「3-2-1 Eternity Back Up資料備份系統」，明年有機會開始貢獻營收，加上4K可攜式螢幕等產品出貨持續看增，中環董事長翁明顯昨（4）日指出，看好明、後年營運有望顯著成長，本季則有望轉虧為盈，受惠產品線持續朝高階發展，毛利率將同步向上。

中環攜手旗下電子品牌Verbatim參與台北國際電腦展（COMPUTEX 2024），以「Anywhere」「Everyday」為主軸，結合全新品牌設計，推出全新產品。

中環指出，主權AI數據和保密性至關重要，隨著AI發展應用，產生大量主權AI相關的資料庫，使國家及企業的主權AI對資料儲存的需求激增，也造成大量電力消耗。

為此，中環發展出「3-2-1 Eternity Back Up」資料備份系統，利用AI科技改善資料儲存及保護方式，透過分析使用習慣和歷史資料，打造最佳備份計畫，自動將重要資料備份到外接固態硬碟（SSD）和可達百年保存的M-disc，不僅提高工作效率，更符合環保及資料保密需求，是主權AI和SMB的最佳解決方案。