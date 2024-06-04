佳世達七大類應用亮相

佳世達（2352）董事長陳其宏昨（4）日表示，AI創新應用成功落地的最大關鍵因素為算力、算法和數據，能夠在市場上提供整合的解決方案商為數不多。明基佳世達集團成員企業在不同領域厚植技術能量，於七大智慧領域具備AI戰力。

他強調，今年是整合元年，共同協助客戶掌握市場需求痛點，接軌進入AI應用新世代，看好集團內最快受惠AI需求的是智能方案事業群，尤其是布局伺服器市場的其陽。

台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）昨天登場，明基佳世達集團以「Smart+ AI Now」主軸，透過AI科技為各產業賦能，加速場域應用系統整合創新，全面展示跨餐飲、教育、企業、交通、製造、網通、娛樂生活等七大領域AI智慧解決方案。

陳其宏、佳世達總經理黃漢州、佳世達智能方案事業群總經理曾文興、佳世達網通事業群總經理黃文芳，以及集團公司20位高階主管昨日出席開展記者會，向外界介紹今年全新升級的綠色展位與七大產業AI應用方案。

陳其宏分析，若以集團跨足AI業務來看，智能方案事業群將是佳世達發力主戰場，目前最直接受惠的就是其陽，主要是因現在AI伺服器需求正熱，而工業電腦廠友通也有望吃到相關商機，但其實集團目前AI業務最大布局點在應用端，但該領域仍需時間發酵。