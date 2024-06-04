技嘉通吃雲端、地端商機

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、英特爾執行長基辛格、超微（AMD）執行長蘇姿丰等三大巨頭，昨（4）日現身技嘉（2376）在台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）的攤位，力挺技嘉產品。技嘉董事長葉培城強調，技嘉透過AI伺服器與AI PC揮軍AI領域，兩路並進通吃AI時代雲端與地端商機。

黃仁勳昨天到技嘉攤位，由共同總經理李宜泰接待，黃仁勳高喊：「買伺服器找宜泰！」

針對今年展望，葉培城說，從去年以來的AI大趨勢大家都看得到，技嘉在第一時間推出AI伺服器，這方面已為外界熟知，但AI產業的發展，不是只有雲端（AI伺服器），地端（AI PC）也很重要，技嘉兩方面都會推出最強的產品，全力搶攻AI商機。

談到AI PC市場何時起飛，葉培城說，從現在開始，所有東西都圍繞AI，第一步是AI伺服器，AI PC則剛要開始，多快，這還要學習，會爆發不敢講，但是明、後年的趨勢將更明顯，因為大家都往應用端發展。

至於技嘉AI PC出貨目標，技嘉共同總經理林英宇說，當然是希望每一台PC都是AI PC，技嘉不僅是AI伺服器擁有好的產品，在AI PC也會推出相當好的產品。

技嘉今年首季產品營收比重當中，網通伺服器占比已達52.5%，首次超過五成（去年第4季占46.7%），確立主流地位，顯卡占27.7％、主機板占11.6%、其他為8.2%；至於網通伺服器產品中，AI伺服器占比超過七成。

客戶方面，技嘉表示，前20大客戶占營收比重達八成，美國、歐洲及亞太的客戶都有，相當多元化，平均且健康。客戶類型包括雲端服務供應商（CSP），企業客戶也在增加中。去年AI伺服器客戶以美國為主，今年歐洲與亞太客戶成長很快，將可以三分天下。

AI筆電方面，技嘉表示，今年全球AI筆電將超過5,000萬台，未來三年滲透率超過六成，技嘉全系列AI筆電都達到100 TOPS，對未來展望樂觀。

產能方面，技嘉指出，該公司台灣桃園南平廠、中國大陸的寧波與東莞廠、歐洲的荷蘭，以及美洲都有生產基地，可以滿足客戶的全球布局。