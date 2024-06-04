緯創看 AI 產業 比PC大20倍

AI伺服器商機爆發，代工廠當中，仁寶、和碩等後進者正積極搶進，對此，緯創（3231）董事長林憲銘昨（4）日表示，產業永遠都有競爭，緯創也歡迎，有競爭才會有進步，預期AI產業未來規模可能比PC產業大十倍、20倍，只要產業夠大，競爭都是正向的。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨日到訪緯創集團旗下緯穎攤位，並在輝達GB200伺服器上簽名留念，大讚自家產品與緯創及緯穎合作的機櫃，並與林憲銘、緯穎董事長洪麗寗握手合影，黃仁勳更主動與員工一起高喊「緯穎、緯穎」。

林憲銘指出，科技業過去幾十年間，形成非常正向的良性競爭，帶領台灣產業在全球科技業中扮演舉足輕重的角色，而且AI不是突然間來了，科技服務業者一直都有所準備，靜待AI商機爆發，而當商機爆發，又會有新的競爭者出現。

至於是否憂心後進者擾亂市場秩序，形成價格競爭，林憲銘認為，以PC產業為例，現階段台廠靠的是綜合競爭力，而非價格決定一切，包括AI、5G與6G通訊等都是技術整合的一環。

林憲銘認為，若廠商不具備基礎條件，很難在產業中競爭，因此，後進者要切入市場，得看如何投入，後進者的優勢為少走冤枉路，劣勢則是要加快布局腳步。