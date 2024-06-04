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遠雄、華固攻商辦 報捷

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

產業擴產、台商回流，國內商用不動產市場熱度高，營建族群包括遠雄（5522）、華固、長虹、興富發及新潤等皆陸續布局商辦市場，且近來屢傳捷報，將陸續認列營收獲利，推升今年營運動能。

遠雄布局全台，住宅、商辦及廠辦等皆有著墨，位在中和的廠辦大案「遠雄擎光」，總銷約37億元，自欣欣天然氣買下最後11戶後，已經宣告全面完銷，且該案將在第3季起交屋認列，營收獲利可望率先跳增。此外，位在北士科的「遠雄商舟」商辦部分樓層也成交總價5.47億元。

華固近年布局商辦、廠辦也有所斬獲，總銷約52億元的中和商辦案「華固中原置地」，今年就分別被記憶體模組大廠凌航科技、電子零組件大廠德利威電子及英橋國際開發買下，該案接近完銷，預計6月可完工交屋，另，今年也將推出兩大頂級商辦案，包括總銷132億元的「華固中央置地」以及總銷79億元的「華固時代置地」。

新潤旗下位在新北市新莊區新知段的「新北知識產業園區商辦大樓」則是整棟售出，成交金額為29.9億元，預計最快第4季可產權登記完成並交屋，屆時可望認列財報。

建商指出，近年在AI題材、經濟穩定發展、擴廠升級下，科技產業對辦公室的空間需求持續成長，加上北台灣具備產業群聚、軌道經濟等題材，帶旺商辦、廠辦市場不斷增溫。

華固 遠雄

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