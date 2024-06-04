證交所：促台企、外資互利

外資持股占台股比重超過四成，動向攸關股市表現。重視引資的臺灣證券交易所董事長林修銘出席「機構投資人觀點論壇」時提醒上市公司，「不僅要理解外資的需求，更要從中吸取經驗，藉此完善我們的市場環境，進而促進台灣企業與國際資本的雙向互利互動。」

證交所近年來相當重視對外引資，3日在台北舉辦「機構投資人觀點論壇」，邀請貝萊德（BlackRock）、滙豐銀行及ISS-Corporate等機構代表，共同探討國外投資新趨勢與機構投資人投資決策觀點，提供在場上市公司與會者瞭解，並就公司治理、資訊揭露與永續發展等相關議題進行分享，吸引逾200家上市公司、共計約300位公司代表出席論壇。

林修銘致詞時表示，「考量國內實務狀況，上市公司與外資間的溝通，因為文化、語言、制度等多方面差異，使得外資機構無法充分掌握上市公司資訊，同時上市公司也往往較難準確掌握外資需求和期望。因此，我們有必要共同努力拉近彼此距離，並探索出更高效溝通與合作方式。」

金管會證期局組長黃仲豪致詞指出，近年外國機構投資人在台灣資本市場的參與度不斷提高，且隨著全球資本市場日益緊密，上市公司與外資機構之間的溝通顯得尤為重要。金管會近年亦一直積極推動強化公司治理、資訊揭露及永續發展相關政策，讓上市公司在公司治理結構、資訊透明度和長期價值創造方面能夠達到更高的標準。

ISS-Corporate歐非中東及亞太區事業群董事總經理Stephen James在專題演講中提醒，未來台灣將實施IFRS S2，公司應注意其揭露內容，以確保與未來已承諾實施的IFRS S2保持一致。