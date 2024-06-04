快訊

若兩岸衝突…魏哲家：台積產線難搬離 黃仁勳：異地複製太困難

今天「芒種」雲多偶雨 吳德榮：端午連假滯留鋒防雷雨

北京若侵略台灣 拜登：美軍派不派兵差很大

證交所：促台企、外資互利

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
臺灣證券交易所董事長林修銘（中）出席「機構投資人觀點論壇」時提醒上市公司，要理解外資需求，完善市場環境，促進台灣企業與國際資本雙向互利互動。證交所／提供
臺灣證券交易所董事長林修銘（中）出席「機構投資人觀點論壇」時提醒上市公司，要理解外資需求，完善市場環境，促進台灣企業與國際資本雙向互利互動。證交所／提供

外資持股占台股比重超過四成，動向攸關股市表現。重視引資的臺灣證券交易所董事長林修銘出席「機構投資人觀點論壇」時提醒上市公司，「不僅要理解外資的需求，更要從中吸取經驗，藉此完善我們的市場環境，進而促進台灣企業與國際資本的雙向互利互動。」

證交所近年來相當重視對外引資，3日在台北舉辦「機構投資人觀點論壇」，邀請貝萊德（BlackRock）、滙豐銀行及ISS-Corporate等機構代表，共同探討國外投資新趨勢與機構投資人投資決策觀點，提供在場上市公司與會者瞭解，並就公司治理、資訊揭露與永續發展等相關議題進行分享，吸引逾200家上市公司、共計約300位公司代表出席論壇。

林修銘致詞時表示，「考量國內實務狀況，上市公司與外資間的溝通，因為文化、語言、制度等多方面差異，使得外資機構無法充分掌握上市公司資訊，同時上市公司也往往較難準確掌握外資需求和期望。因此，我們有必要共同努力拉近彼此距離，並探索出更高效溝通與合作方式。」

金管會證期局組長黃仲豪致詞指出，近年外國機構投資人在台灣資本市場的參與度不斷提高，且隨著全球資本市場日益緊密，上市公司與外資機構之間的溝通顯得尤為重要。金管會近年亦一直積極推動強化公司治理、資訊揭露及永續發展相關政策，讓上市公司在公司治理結構、資訊透明度和長期價值創造方面能夠達到更高的標準。

ISS-Corporate歐非中東及亞太區事業群董事總經理Stephen James在專題演講中提醒，未來台灣將實施IFRS S2，公司應注意其揭露內容，以確保與未來已承諾實施的IFRS S2保持一致。

上市公司 外資

延伸閱讀

威力暘登創新板 證交所上市審議委員會過關

去年薪酬最高上市公司愛山林 台積電排名24

上市櫃員工薪酬 愛山林、信驊稱冠

證交所引資 回響熱烈

相關新聞

台股拉回外資賣超202億 法人：短期震盪整理

台股3日在反應輝達執行長黃仁勳大點將的激情過後，昨（4）日市場回歸理性，因外資賣超202.8億元，加上自營商也賣125....

世界5日停牌 傳加碼星國

世界先進昨（4）日公告，因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意今天起暫停交易。業界傳出，可能是與世界加碼新加坡設立12吋廠的...

傳產題材股 資金轉進

台股昨（4）日因外資賣超，反彈走勢受阻，盤面個股走勢分歧，其中上緯投控（3708）、長佳智能、南港等多檔傳產題材股吸引資...

上市前公開申購 科科科技承銷價88元

亞洲最大AI影音多媒體科技集團科科科技KKCompany Technologies（6950）昨（4）日宣布，配合初次上...

就市論勢／板卡、蘋概族群 有戲

4月景氣對策信號綜合判斷分數由31分增加至35分，燈號由綠燈轉為黃紅燈，受惠於AI商機及高速運算需求，出口維持擴張趨勢並帶動製造業復甦，多項製造業相關指標轉為熱絡，先前出口復甦力道逐漸傳導至製造業，台灣景氣復甦格局不變。

上市前公開申購 雲豹能源每股111元

雲豹能源（6869）創新板轉列上市普通股股票承銷案，昨（4）日完成競價拍賣，接下來將辦理公開申購，公開申購價格為111元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。