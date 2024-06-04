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和碩衝伺服器 攻勢一波波

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

和碩（4938）集團布局伺服器業務一波接一波，3日才在總部釋出與輝達合作的新伺服器產品線，昨（4）日宣布，推出搭載英特爾Xeon 6的最新CSP解決方案，市場看好，隨著和碩伺服器產品線逐步擴大，有望為今年營運增添新動能。

和碩推出一款2U2N CSP伺服器STERLING（MS301-2T1），配備Intel Xeon 6700系列處理器和GPU多節點伺服器，可以支援各種應用，包括計算推論、AI工作的負載和擴展。

和碩表示，STERLING提供兩種彈性配置選擇，可專為GPU運算伺服器，也可透過不同配置打造高效能運算伺服器，提供靈活的節點組合以滿足各種工作需求。

和碩3日才在北投總部展示AI智慧製造與AI伺服器的創新解決方案。包含與輝達合作，共同建置的旗艦級企業AI伺服器GB200 NVL72，和碩亦在MGX架構上持續開發多款AI伺服器產品，推出了氣冷MGX 4U伺服器，名為「Marco」，加速人工智慧訓練和推論工作。

AI 伺服器 和碩

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