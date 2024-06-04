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上市前公開申購 雲豹能源每股111元

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

雲豹能源（6869）創新板轉列上市普通股股票承銷案，昨（4）日完成競價拍賣，接下來將辦理公開申購，公開申購價格為111元，公開申購期間6日至11日，13日抽籤。如以昨天收盤價123.5元推算，抽到一張相當於賺到1.25萬元。

證交所提醒投資人，創新板上市公司轉列上市的首日掛牌價非公開申購配售的承銷價格，是以前一天收盤價為轉列首日開盤競價基準。

證交所表示，雲豹能源辦理競價拍賣股數8,160仟股（張），公開申購股數為2,040仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，最低得標價108.8元、最高得標價格148元、得標加權平均價格113.68元。

雖近期部分創新板公司申請轉列上市，但仍有不少公司對創新板躍躍欲試。證交所昨天審議威力暘電子初次申請創新板股票上市案，審議結果為通過，後續尚須提報證交所董事會核議。

創新板 證交所

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