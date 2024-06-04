GIS德國參展 攻車載商機

觸控模組大廠業成GIS-KY（6456）昨（4）日宣布參加在德國先進駕駛輔助系統及自動駕駛科技展，展出多項智慧車載的技術與產品，包括抬頭顯示器、超低反射鍍膜技術，以及Mini LED觸控顯示模組等，全力搶攻車載商機。

GIS指出，隨著5G網路、AI、物聯網的蓬勃應用，車載應用也更豐富，該公司以既有的光學、機構、電子整合技術的開發能量，積極投入車載等新世代應用，此次展出智慧抬頭顯示器，可提供高亮度、大視角、遠景深、高對比清晰影像，以AI虛實整合提供即時行車與導航資訊，提升駕駛安全。

此次還秀出曲面玻璃鍍膜技術，該產品線具有車規耐候、超低反射、無色偏等特性，與台灣銳視光電攜手合作，在經濟部智慧顯示政策工具助攻下，成功進軍航空器駕駛艙顯示器的市場。

另外，GIS的Mini LED觸控顯示模組具有高對比、高亮度等特性，展出P2P大尺寸智能儀表觸控顯示模組，搭配特殊鍍膜技術提昇影像清晰度與一體黑效果。

GIS董事長周賢穎先前指出，正積極進行轉型，目標未來三年內，光學與車載等產品營收比重要提高至五成。