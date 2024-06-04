全國電強化數位轉型
全國電 （6281）財務長趙怡鈞昨（4）日表示，今年下半年可望揮別谷底迎來成長，將強化數位轉型虛實整合，對既有會員提供更優質的服務，並開發新客層，深化「揪感心」的服務理念。
全國電昨天應凱基證券邀請舉行線上法說會。全國電截至今年5月底有335家門市。趙怡鈞指出，隨著消費模式的改變，新零售時代將以消費者為中心，打造OMO線上線下整合的生態圈已成為共通性策略，如何透過數據深入掌握消費者的偏好，並透過新科技來讓「貨」與「場」都能圍著消費者打轉，打造最良好的消費者體驗，將是零售業成長的關鍵。
展望未來營運，將從店格提升強化實體、數位轉型虛實整合，以及ESG永續發展等三大面向，以品牌意念「揪感心」為本，融合當代生活價值，接軌創新未來，朝向lifestyle品牌年輕化轉型。
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