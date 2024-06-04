無線通訊模組品牌正基（6546）積極擴大產品線，從消費性電子走向物聯網、車用電子和AI應用市場，正基昨（4）日宣布，首度跨足5G RedCap（輕量型5G），進軍5G穿戴式、手持式產品及監控系統，更積極搶進AIoT產業布局，明年下半年可望開始發酵。

正基在台北國際電腦展展出最新產品，董事長陳明哲指出，在5G和物聯網熱潮下，除持續深耕無線模組技術創新，產品組合將進一步擴充並切入新興應用領域，整合軟硬體之設計與服務，研發小型化和薄型化無線模組（SiP），以應用於物聯網相關產品及穿戴式裝置。

正基近年積極布局車用市場，正基看好車聯網和電動車充電設備市場的高速增長，持續投入智慧座艙、駕駛監控系統和充電樁解決方案研發，提供高度相容、低功耗的無線通訊模組，適用於各種汽車平台和操作系統，降低汽車設備總耗能。

正基過去專注無線網路技術，現在跨向行動通訊技術，投入5G RedCap產品研發，RedCap被視為推動物聯網普及應用的關鍵技術。根據Counterpoint預測，5G RedCap模組出貨量將占物聯網模組市場18%。