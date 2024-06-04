快訊

若兩岸衝突…魏哲家：台積產線難搬離 黃仁勳：異地複製太困難

今天「芒種」雲多偶雨 吳德榮：端午連假滯留鋒防雷雨

北京若侵略台灣 拜登：美軍派不派兵差很大

正基搶進輕量型5G

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

無線通訊模組品牌正基（6546）積極擴大產品線，從消費性電子走向物聯網、車用電子和AI應用市場，正基昨（4）日宣布，首度跨足5G RedCap（輕量型5G），進軍5G穿戴式、手持式產品及監控系統，更積極搶進AIoT產業布局，明年下半年可望開始發酵。

正基在台北國際電腦展展出最新產品，董事長陳明哲指出，在5G和物聯網熱潮下，除持續深耕無線模組技術創新，產品組合將進一步擴充並切入新興應用領域，整合軟硬體之設計與服務，研發小型化和薄型化無線模組（SiP），以應用於物聯網相關產品及穿戴式裝置。

正基近年積極布局車用市場，正基看好車聯網和電動車充電設備市場的高速增長，持續投入智慧座艙、駕駛監控系統和充電樁解決方案研發，提供高度相容、低功耗的無線通訊模組，適用於各種汽車平台和操作系統，降低汽車設備總耗能。

正基過去專注無線網路技術，現在跨向行動通訊技術，投入5G RedCap產品研發，RedCap被視為推動物聯網普及應用的關鍵技術。根據Counterpoint預測，5G RedCap模組出貨量將占物聯網模組市場18%。

5G 布局 物聯網

延伸閱讀

桃園AI環境污染辨識系統 1年多稽查開罰破千萬元

GIS-KY參加德國自動駕駛展 大秀科技肌肉

桃園用「AI系統」抓違規 16個月開出1400萬元罰單

台南女中2高三生 獲加拿大科學展覽會競賽銅牌

相關新聞

宜鼎布局報捷 挹注動能

宜鼎（5289）攜手子公司安提國際，與AI巨擘輝達（NVIDIA）合作再下一城。宜鼎昨（4）日表示，旗下首款創新的NVI...

能率卡位動漫IP商機 入股智寶國際

能率創新（5392）昨（4）日宣布旗下創投公司能率亞洲資本公司入股智寶國際開發公司，持有10%股權，未來將積極運用智寶國...

廣運揪團 攻智慧物流

智慧系統整合廠廣運 （6125）強攻AI應用多路並進，不僅揮軍生成式AI智慧物流與智慧工廠領域，也搶進當紅的液冷業務，鎖...

正基搶進輕量型5G

無線通訊模組品牌正基（6546）積極擴大產品線，從消費性電子走向物聯網、車用電子和AI應用市場，正基昨（4）日宣布，首度...

樂迦揪伴 強攻細胞療法

樂迦再生（6891）昨（4）日宣布，與新加坡淡馬錫控股轉投資的MediSix Therapeutics Pte. Ltd...

宏捷科5月營收月減2.7% 信邦月增0.1%

砷化鎵代工廠宏捷科（8086）昨（4）日公告5月營收4.34億元，月減2.7%、年增120.2%，累計今年前五月營收21...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。