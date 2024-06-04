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譁裕業績穩步回溫

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

專業天線廠商譁裕（3419）近年積極轉型，從單一天線產品跨向整體解決方案，搶攻全球企業專網、5G O-RAN及工業物聯網商機，董事長鄒宓富指出，過去電信及企業端客戶尚處於庫存調整期，但看好2024年下半年業績可望逐步回溫。

鄒宓富認為，伴隨客戶對WiFi 6／6E／ 7及LTE／5G等網通產品在頻段上多元化的組合需求快速增長，對於產品整合性應用與天線總量的需求有複雜化趨勢，譁裕研發團隊持續技術創新，與透過與品牌廠及網通廠建立深厚的合作關係以應對。

譁裕也積極從單一天線產品線跨向解決方案，並在台北國際電腦展秀出三大解決方案產品。譁裕指出，企業加速數位轉型以提升營運效能，在網路基礎建設的投資意願已顯著提升，將帶起整體網通產業需求。

譁裕表示，近年積極投入車載天線整體解決方案、低功耗工業物聯網解決方案、5G專網天線解決方案及室內覆蓋分散式天線系統解決方案等範疇。

5G 網通廠 譁裕

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