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群電5月營收增14%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

電源大廠群電（6412）昨（4）日公布今年5月合併營收達29.82億元，月增14.3%，為六個月高點。針對AI伺服器電源布局，群電表示，目前已量產3-4KW產品，目前伺服器電源單體和CDU主機電源模組客戶正密集測試中，爭取下半年開始陸續出貨。

群電表示，目前AI伺服器電源主流落在3-5.5KW，下一世代主流預計高達8KW以上，預計今年下半年還會有更高瓦數機種及系統級產品開發完成，明年伺服器電源業績可望大幅成長。

群電5月營收年減6.9%。累計今年前五月營收136.37億元，年減4.2%。針對本季營運展望，群電表示，本季是PC產業淡季，加上高通膨影響，消費者消費意願仍然不足。不過，商務NB市場已見曙光，近期隨著眾品牌AI NB陸續發表，加上Windows 10升級Windows 11帶動，有機會逐步啟動商用NB換機潮。整體而言，本季營收有望逐月成長，全年營運朝逐季成長邁進，下半年表現優於上半年。

電競筆電方面，群電表示，最近處於新品空窗期，終端消費者暫時觀望，但公司對電競筆電後市並不悲觀，主因輝達（NVIDIA）新世代GPU每隔兩年會推出，而RTX 50系列的筆電有機會在明年春季上市。

公司也看好AI的進步將推動遊戲導入AI 功能，未來將會有更多指令及更大的模型，遊戲會愈來愈好玩，對高階顯卡的需求也將大增。群電看好明年電競筆電有機會迎來大爆發，遊戲GPU的功率提升目前還看不到極限。

至於智慧整合平台解決方案，包括智慧建築、智慧工廠方面，群電表示，今年在冷鏈、智慧工廠、智慧建築標案陸續大有斬獲，預計到第2季底專案總金額將超過45億元，該業務今年營收有機會超越22億元，較去年成長近五成。群電昨天股價收147.5元，下滑2元。

群電 電競筆電

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