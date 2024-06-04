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四台廠搶鏡 秀創新科技

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北報導
經濟部科技研發主題館開幕，展出近20項技術與產業成果。出席包括方陣聯合執行長朱伯倫（左起）、光寶智能生活應用事業部總經理江鴻翔、工研院執行副總暨余孝先、產業技術司長邱求慧、明泰無線寬頻網路事業體總經理陳世賢、聯發科通訊系統設計部協理孫偉男、傑萌生技執行長林靖婷。記者李珣瑛╱攝影
經濟部科技研發主題館開幕，展出近20項技術與產業成果。出席包括方陣聯合執行長朱伯倫（左起）、光寶智能生活應用事業部總經理江鴻翔、工研院執行副總暨余孝先、產業技術司長邱求慧、明泰無線寬頻網路事業體總經理陳世賢、聯發科通訊系統設計部協理孫偉男、傑萌生技執行長林靖婷。記者李珣瑛╱攝影

經濟部昨（4）日於台北國際電腦展中舉辦「經濟部科技研發主題館」開幕儀式，主題館匯集工研院、金屬中心、紡織所、設研院等四大研發單位及明泰（3380）、聯發科、光寶、緯穎等四家廠商，展出近20項創新科技。

其中適用陸海空的通訊解決方案「O-RAN戶外基站」，從sub-6 GHz、毫米波到低軌衛星全部產品線功能已開發完成。在地面部分是攜手明泰開發sub-6GHz高功率微基站、與光寶合作開發大傳輸量的毫米波基站，已切入歐美日智慧農業、智慧工廠等應用場域。

工研院O-RAN戶外基站三頻全產品線
工研院O-RAN戶外基站三頻全產品線

在低軌衛星部分，則是與聯發科合作完成全球首通NTN手機直連低軌衛星影音傳輸，達成海空覆蓋無死角，推進Pre-6G全域通訊新紀元。

經濟部產業技術司長邱求慧表示，台北國際電腦展是全球資通訊產業最重要的年度盛會之一，AI資通訊是帶動新一波產業投資與數位轉型的關鍵基石，台灣受惠於AI、車用電子等新興科技應用商機擴展，我國半導體及資通訊產業極具競爭力。今年技術司以主題館方式展現近20項的資通訊科專研發產業化成果，希望透過此次展會，彰顯台灣堅實的科技動能與產業優勢，進一步帶動產業國際合作。

主題館同時展出AIoT健康管理的「非接觸式廣域生理感測技術」，已創造聯盟產業生態系，累積技術可即時分析、多元穿戴，從嬰幼兒照護到寵物健康照護，跨族群多元應用。還有協助機械螺絲龍頭廠芳生全面提升競爭力的「5G AIoT扣件解決方案」，獲得歐洲客戶公司下單機械螺絲急單生產，帶動業者生產效能提高10％。

另外，還有已與X光平板產業龍頭廠商睿生光電合作的「可撓型鈣鈦礦 X光感測技術」，可用於工業用非破壞性檢測領域，並在南科廠內完成實廠驗證等。未來技術司將持續在前瞻技術開發上更關注跨界應用，攜手產業搶攻台灣資通訊新商機。

AI 低軌衛星 資通訊

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