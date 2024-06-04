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曜越來電 兩檔聚焦

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股昨（4）日獲利賣壓出籠，再度回測月線支撐，但股價位階相對偏低的曜越（3540）具籌碼穩定優勢，連二日攻頂，表現相對強勁。權證發行商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）今年以「AI串聯、共創未來（Connecting AI）」為主軸。隨AI發展從雲端正式走向地端，各式各樣AI PC及手機終端產品百花齊放，甚至延伸至汽車、家用電器、穿戴裝置、家庭安全設備等，相關概念股成為市場關注焦點。

曜越耕耘電競PC組裝市場多年，獲輝達（NVIDIA）執行長點名，成為唯一以電競夥伴入列「散熱／機殼」供應商，近期亦推出小型AI工作站相關產品，並看好明年起AI導入產品端將由筆電，進一步延伸至桌機。

就PC產業景氣來看，根據研究機構Gartner統計，今年第1季全球PC出貨量年增2%，但季減11%至5,630萬台，優於預估。其中，筆電出貨量年增3%至4,180萬台，桌機出貨年減2%至1,450萬台，法人預期第2季起將開始邁向復甦。

法人指出，台北國際電腦展期間，有數個品牌展示AI PC機種，將是供應鏈短期股價催化劑。隨滲透率呈現上升趨勢，產品單價提高將有利品牌廠營運，曜越等零組件廠商亦將受惠未來規格升級。

權證發行商建議，看好曜越後市股價表現的投資人，可買進價內外15%內、距到期日100天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。

AI 曜越

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