美利達、巨大 認購亮

今日主題 台股近來震盪劇烈，3日大漲後，昨（4）日轉大跌，操作難度明顯升高。法人建議，投資人操作宜謹慎，可轉進布局逆勢走強股，如自行車、營建及資產、散熱模組等族群的相關個股，領漲抗跌。

台股近來震盪劇烈，操作難度明顯升高。法人建議，投資人操作宜謹慎，可轉進布局「逆勢走強股」，如美利達（9914）、巨大（9921）等自行車族群等，領漲抗跌，並可挑選價內外10%以內、距到期日超過四個月的認購權證，搶賺市場行情與產業趨勢的波段財。

逆勢走強股相關權證

法人表示，自行車行業庫存經過最近一、二年的去化後，現階段調整已近尾聲，預計第3季或第4季營運將逐漸回到常軌。另外，中國內銷市場銷售熱絡，與價位、品質的提升有很大關係，預料自行車綠色概念的普及、重大賽事在中國舉行，此波熱潮有機會延續更久，產業景氣將自下半年開始，陸續觸底回升。

美利達4月營收年增24.1%、月增10.1%，第2季邁入傳統旺季，受惠於中國銷售市場需求強勁，庫存去化漸入尾聲，推升4月營收成長。

目前美利達訂單能見度逐漸延長，下半年營運有望優於上半年，市場預估第2季營收79.1億元，年增6%、季增35%，稅後淨利6.8億元，年增1.9%、季增64.7%，每股稅後純益（EPS）近2.3元；全年營收估計約295.1億元，年成長8.2%，稅後純益26.9億元，年成長59%，EPS上看9元。

巨大第1季毛利率由於提列存貨跌價損失，而減少了近四個百分點、為20.15%，稅後淨利5.2億元、年減37.8%，EPS為1.33元。

市場預估今年電動自行車出貨55.3萬台，未來幾季的出貨量跌幅將收窄，而2025年電動自行車將開始恢復成長。中國內銷部分，2023年與今年第1季銷售火熱，占集團營收比重攀升至24%與28%，銷售的成長主要來自於價位的提升，中高階公路車與部分登山車皆有銷售佳績。

疫情後全球風行公路車，公路車熱銷是普遍趨勢，公司第十代公路車相當受歡迎，訂單相當不錯。展望今年，庫存去化預計在第3季可回到常態，毛利率21%~22%，營業利益率6%~7%，預估全年EPS約為11.2元。