台積電仍是AI趨勢下的最大受惠者！外資高盛維持目標價975元

台積電（2330）4日召開股東會，且近期適逢輝達（Nvidia）執行長黃仁勳演講、台北國際電腦展（COMPUTEX）開幕。外資高盛維持「買進」評等、目標價975元，並樂觀看待台積電仍是人工智慧趨勢下的領頭羊。

台積電於4日股東會改選董事，董事長劉德音將退休，交棒總裁暨副董事長魏哲家擔任董事長及總裁。另外，2023年台積電全年合併營收約為2兆 1,617.4億元，每股稅後純益（EPS）32.34元，同時也與超微（AMD）、輝達等合作夥伴關係良好，未來前景亮眼。

整體趨勢方向上，高盛認為，台積電將是人工智慧（AI）趨勢下的主要受惠者，主因在晶片製造的處理方面，擁有穩固的龍頭地位，可以滿足未來在AI應用上，對晶片性能日益提高的運算需求。

輝達日前發布Blackwell架構繪圖處理器（GPU）的下世代平台「Rubin」。高盛分析，有鑑於未來對先進晶片性能、功耗的追求，未來輝達的Rubin平台，因其優越性能，可能將利用台積電的N3製成，而Rubin平台後的下一代產品則將採用N2製成。

此外，對台積電而言，由於科技日新月異、新AI產品不斷更替推出，高盛認為，未來N2的採用速度相較於N3、N5還快，再加上輝達目標每年將推出新版AI晶片的節奏，推估未來AI需求可能會在短短2027年採用N2技術。

另外，黃仁勳日前在台大演講中指出，AI機器人將是下個浪潮之一。高盛認為，未來輝達的Omniverse AI平台將廣泛應用於各界企業層面，包括：富士康、台達電（2308）、和碩（4938）、緯創（3231）等，利用Omniverse可透過3D渲染效果，具有相當高的擬真程度。