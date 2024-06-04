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信邦營收／5月28.25億元 較4月成長0.17%

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

電子零組件廠商信邦（3023）今（4）日公布自結2024年5月合併營收為28.25億元，較4月28.21億元成長0.17%，比去年同期29.23億元減少3.33%；累計前五月合併營收為136.67億元，較去年同期減少4.75%。

信邦指出，2024年5月合併營收之成長，係醫療、工業應用、通訊及電子周邊等產業之銷售，分別較4月成長1.13%、3.58%及10.93%；累計前五月相較於去年同期，醫療及健康照護產業減少10.20%、汽車產業減少9.03%、綠能產業減少8.05%、工業應用產業成長1.76%、通訊及電子周邊產業減少2.40%。受惠於AI的創新應用及客戶端庫存已陸續回到正常水平，帶動消費性產業需求回溫。

產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔合併營收81.98%；連接器及零組件銷售佔18.02%。

產業別的銷售分佈，綠能產業佔合併營收31.77%；工業應用產業佔29.19%；通訊及電子周邊產業佔17.17%；汽車產業佔13.64%；醫療及健康照護產業佔8.23%。

信邦 營收

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