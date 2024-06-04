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群電營收／5月29.82億元 為六個月來高點

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

電源大廠群電（6412）公布5月合併營收29.82億元，月增14.3%，為六個月來高點，年減6.9%。累計今年前五月營收136.37億元，年減4.2%。

群電表示，第2季是PC產業淡季，再加上高通膨影響，消費者消費意願仍然不足。好消息是商務NB市場已見曙光，近期隨著眾品牌AI NB陸續發表，加上Windows10升級Windows11帶動，有機會逐步啟動商用NB換機潮。整體而言，第2季業績比較平，但逐月成長的態勢不變，今年還是看好業績逐季成長，下半年比上半年熱絡。

針對未來成長動能，公司指出，目前AI NB對電源功率並沒有明確定義，但根據微軟定義，AI PC的NPU算力必須達到 40 TOPS以上。觀察客戶近期推出的AI NB新機，如果NPU超過40 TOPS，搭配的電源功率達100W-200W以上，比一般的商用筆電高出許多，有機會帶動商用換機潮往高階電源移動。

電競筆電方面，最近為新品的空窗期，終端消費者暫時觀望，但公司對電競筆電的後勢並不悲觀，主因NVIDIA 新世代 GPU 每隔2年會推出，而 RTX 50 系列的筆電有機會於明年春季上市。公司也看好AI 的進步將推動遊戲導入AI 功能，未來將會有更多指令及更大的模型，遊戲會愈來愈好玩，對高階顯卡的需求也將大增。而公司認為，明年開始電競筆電有可能迎來大爆發，遊戲GPU的功率提升目前還看不到極限。

針對AI伺服器電源，公司正加快速度布局。目前AI伺服器電源的主流落在3-5.5KW，下一世代主流預計高達8KW以上，群光電能已量產3-4KW產品，目前伺服器電源單體和CDU主機電源模組客戶都在密集測試中，公司爭取下半年開始陸續出貨，預計今年下半年還會有更高瓦數機種及系統級產品開發完成，明年伺服器電源業績可望大幅成長。

此外，在智慧整合平台解決方案(智慧建築/智慧工廠解決方案) 方面，憑著豐富實績、優異的口碑與經驗，今年群光電能在冷鏈、智慧工廠、智慧建築標案陸續大有斬獲，預計到第2季底專案總金額將超過45餘億元，該業務今年營收有機會超越22億元，較去年成長近五成。

AI 電競筆電

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