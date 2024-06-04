精英AI PC COMPUTEX盛大發表 股價爆量上漲 成交量排名個股第二

精英（2331）將於COMPUTEX 2024台北國際電腦展發表全系列主機板、AI迷你電腦、AI筆記型電腦及智慧充電解決方案，現場並有發表精英自行研發低軌衛星之關鍵衛星電腦。精英4日股價開高，早盤一度拉升至漲停41.45元，近10個月新高，後續漲停打開，漲幅逾5%，盤中成交量超過9萬張，排名個股第二。

精英3日公布，代子公司Unitop International Corp.公告處分其轉投資公司精英電腦（蘇州工業園區）有限公司股權，交易金額人民幣2.27億元（約新台幣10.23億元），處分目的是活化資產。

精英董事長鍾依文之前指出，今、明年來自於AI PC與伺服器等相關產品線，以及旗下兩家小金雞事業，都將是驅動其成長的主要動能。鍾依文說，精英已經逐步擺脫庫存去化的營運谷底，今年上、下半年營運比重估為3：7，全年營收可望回溫，但主軸仍聚焦於毛利率、營益率及淨利率等三率表現。

精英今年第1季合併營收達34.6億元，年減22%，第1季稅後淨利達4,180萬元，年增688%，第1季每股稅後盈餘（EPS）為0.07元，去年同期為0.01元。

精英表示，2024年第1季營收與2023年同期相較衰退22%，主要因受大環境市場不如預期，且客戶持續去化庫存的影響導致。單季毛利率維持在15%左右，為連續4季度維持相當水準，比去年同期高3個百分點，唯受第1季營收未達經濟規模影響，在營運管理仍有固定管銷費用下，營業淨損1.4億元，稅前淨利7,400萬元，本期淨利4,180萬元，EPS0.07元。