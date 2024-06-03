創意（3443）先前調高今年展望，加上中長期仍具競爭力，近來投信逢低回補持股，股價自1,090元低點啟動反彈走勢，並站回所有均線。

法人表示，創意預估今年營收成長中個位數幅度，其中，NRE成長逾20%，量產晶片衰退個位數幅度，客戶12奈米消費電子相關SSD晶片已逐步淘汰，僅7奈米相關應用持續挹注。

中長期競爭力來看，AI仰賴龍頭晶圓代工廠先進製程，以及相關設計服務廠商協助，法人除看好創意今年AI營收占比重將朝高個位數比重邁進，並預期先進封裝IP、ASIC趨勢，將添增後續營運動能。

權證發行商建議，可買進價外20%至價內10%、有效天期60天以上的認購權證參與行情。

（永豐金證券提供）

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