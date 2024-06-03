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大同 選價內外15%

經濟日報／ 記者王皓正整理
大同相關權證
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大同（2371）以重電、新能源為成長雙引擎，在手訂單金額達195億元，有40餘萬坪土地將加速開發，台北市芙蓉大樓處分利益第3季認列，預計明年配發股息。

在台電電網強韌計畫中，大同重電手握百億元訂單，提供345kV、161kV級電力變壓器，345kV級並聯電抗器及161kV、23kV氣體絕緣開關等設備。大同已取得台灣首例（高樓層散熱）大安地下變電所機電工程案，預估商機有300億元以上；電纜廠新產線布置也試車中，預定第3季上線，可再增加30%的69、161kV電力電纜線產能。此外，大同擬以1億美元為上限，參與綠色能源事業。

看好相關題材的投資人，可挑選價內外程度15%以內、且距到期日90天以上之權證進行操作。（台新證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

大同 電纜

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