華星光 兩檔閃亮
華星光（4979）上周股價拉回修正，昨（3）日受惠科技股大吸金，外資回頭買超190張，股價開高走高，盤中最高衝到141.5元，終場上漲7.5元，收139元，收復10日線。
華星光主要產品為光通訊主動元件次模組、光通訊主動元件晶片和晶粒、光通訊光收發模組代工服務，主要客戶為美國網通晶片大廠邁威爾（Marvell），終端應用主要為資料中心，華星光跟隨大客戶腳步，持續投入800G光收發模組、共同封裝光學元件（CPO）研發，具技術領先優勢，今年下半年800G產品有機會放量。
權證發行商表示，投資人如看好華星光後市，可挑選價內外15%以內、90天期以上的中長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。
（中國信託證券提供）
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