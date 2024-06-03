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華碩、奇鋐 挑中長期

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
華碩、奇鋐相關權證
華碩、奇鋐相關權證

Computex電腦展登場，AI PC成為各界矚目焦點，品牌廠華碩（2357）、以及奇鋐（3017）等周邊產業鏈吸引市場目光。權證發行商表示，投資人如欲布局AI PC的高價概念股，可透過權證商品降低入手門檻，但相關個股目前多處相對高檔，宜挑中長天期商品靈活操作。

2024年COMPUTEX電腦展將於4日至7日在南港展覽館展開，今年逾400家新創企業參展， 涵蓋了人工智慧、綠色科技、智慧移動、半導體應用等四大主題，AI PC可說是今年展出的重要焦點，大會將邀請產業巨頭，分別從AI PC趨勢與生態系、AI PC發展、企業與個人AI應用、個人化GPT等議題發表主題演講。

華碩董事長施崇棠昨天在電腦展前發表專題演講時指出，華碩在AI PC的浪潮當中不僅不會缺席，且在與AMD合作過程中，已經陸續架構新機種。在AI PC之外，華碩也持續推進企業伺服器主板、嵌入式方案，自組電腦主板等領域，均陸續導入不同的AI功能，使AI應用的產品組合更加多元化。

法人表示，除AI PC品牌廠外，AI PC各零組件皆有規格升級潛在動能，不僅在於處理器（NPU）升級，記憶體、高速傳輸、散熱、PMIC、電源供應器、電池、PCB、麥克風等皆有望受惠未來AI PC升級趨勢。

投資人若看好華碩、奇鋐後市表現，可布局價內外10%以內、有效天期超過90天的認構權證。

AI 華碩

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