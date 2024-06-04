動力熱轉 業績Q4攀峰

顯示卡風扇大廠動力-KY（6591）董事長許文昉昨（3）日表示，目前已切入AI伺服器領域，主要供應高階散熱風扇，本季就會試產出貨，挹注營運動能，全年營運下半年優於上半年，第4季攀全年高峰。

動力今年前四月營收4.4億元，年增1.4%。許文昉表示，公司目前八成營收來自電競散熱產品，其餘二成則是工控、車用等，今年中首度切入AI伺服器，並已獲得不少訂單，目前終端客戶以國內外中小企業為主。

許文昉指出，今年只要有做到AI伺服器的公司基本上業績都會不錯，沒做到AI至少也持平，公司內部目標明年AI伺服器營收占整體營收3至5%，後年持續擴大。

許文昉強調，儘管水冷散熱是未來AI伺服器趨勢，但現階段AI伺服器大多仍以氣冷為主，而且即使到了水冷散熱設計，系統端與電源端依然需要風扇排熱，因此散熱風扇的需求不會減少。

針對海外產能規畫，許文昉指出，目前公司正積極評估東南亞設廠計畫，初步鎖定越南或泰國擇一設廠，藉此滿足客戶產能需求，估計下半年就會拍板定案。