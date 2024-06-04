精英（2331）昨（3）日公告，代子公司Unitop International Corp.公告處分其轉投資公司精英電腦（蘇州工業園區）有限公司股權，交易金額人民幣2.27億元（約新台幣10.23億元），處分目的是活化資產。至於處分利益或損失，將待子公司實際股權入帳數額確立後，再行補充公告。

精英董事長鍾依文之前指出，今、明年來自於AI PC與伺服器等相關產品線，以及旗下兩家小金雞事業，都將是驅動其成長的主要動能。

鍾依文說，精英已經逐步擺脫庫存去化的營運谷底，今年上、下半年營運比重估為3：7，全年營收可望回溫，但主軸仍聚焦於毛利率、營益率及淨利率等三率表現。

展望今年，鑑於AI領域，算力、算法、資料為三大支柱，精英將聚焦於算力發展，進入不同領域，包括垂直行業下的邊緣運算的終端裝置，AI桌上型電腦與筆電，以及AI工作站與伺服器的專業應用。