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致伸Q2每股估賺逾1.55元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

致伸（4915）本季來自電競及AIoT訂單升溫，有助優化產品組合。法人估，致伸本季獲利有望季增兩成，不亞於去年同期，單季每股純益有望逾1.55元、毛利率也會超過16%，今年上半年獲利力拚優於去年同期。

致伸昨（3）日不評論法人預估的財務數字。致伸昨天宣布預計6月20日除息，每股配發現金股利4元，同時公告總經理異動，由新任董事長潘永中兼任總經理，新人事令即日起生效。

法人看好致伸受惠AI PC帶動新一波換機潮，下半年營運不看淡。外資近期連續13個交易日買超致伸逾2.55萬張，推升致伸股價衝破百元大關，昨天收104元，上漲3元。

致伸4月合併營收50.3億元，月增1%，年減0.4%；前四月合併營收186.8億元，年減5.3%。法人估，致伸5月營收有機會優於4月，儘管本季營收較去年同期可能衰退個位數百分比，惟在產品組合優化下，獲利將優於營收。

致伸昨天並宣布，推出成立40周年線上特展，結合旗下三感合一技術，線上展覽館設有五大專題展區，展示視覺、聽覺與人機介面三感合一的創新AI解決方案。

營收 致伸

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