國泰債券 ETF 配息聚光

國泰投信旗下兩檔人氣債券ETF包括國泰20年美債（00687B）及國泰10Y+金融債（00933B）預估配息金額公告，00687B每單位預計配發0.34元，維持和上一季相同水準，單次配息率為1.11%；00933B每單位預計配發0.072元，高於上月的0.07元，單次配息率為0.43%。

00687B和00933B成為市場話題，今年來人數增加15.3萬人，總計已有33.9萬以上的粉絲群（截至5月31日）。國泰投信提醒投資人留意，兩檔皆是6月20日除息，6月19日最後買進日前持有，配息預定發放日為7月15日。

國泰投信ETF研究團隊指出，美國數據顯示，今年首季GDP年增率由初值1.6%下修至1.3%，為2022年第3季來低點，顯示在高利率環境下，美國經濟動能已受到限制，未來在通膨受控下，Fed有極大機會透過降息來提振經濟，近期美國10年期公債殖利率再度拉升，回到4.5%（截至5月31日），為今年來相對高位，投資人可透過00687B，參與目前長債偏高殖利率的投資機會，待未來Fed啟動降息循環後，更有賺取資本利得的空間。

觀察過去美國升降息循環，隨殖利率下探，債券資本利得機會浮現，債市多頭是未來必然趨勢。隨美國首季GDP數據明顯下修，反映消費動能轉弱，且PCE物價也同步下修，增添市場對未來Fed啟動降息的預期，即使降息遲遲不來，台灣債券市場交易仍然火熱。

今年來有兩檔新成立的債券ETF順利掛牌，台灣目前已有高達87檔的原型債券ETF，規模高達新台幣2.5兆元（截至5月31日），較去年底增加4,949億元。其中，00687B規模從新台幣778.23億元增至1,510.09億元，大增731.86億元，相當可觀。

除長債因未來資本利得受到投資人期待，國泰另一檔00933B近六個月報酬率達13%（截至4月30日），優於多數債券ETF。00933B經理人鍾郁婕表示，00933B去年10月成立時，正逢債市價格低點和殖利率高點，造就穩健的月月配息和優秀的報酬率，也因為00933B股價約16元，相較其他金融債ETF價格相對親民，讓更多投資人願意將資金投入債券ETF，目前標的指數殖利率近5.7%（截至5月30日），處歷史相對高位，建議投資人可先領息，同時也提前卡位未來降息所伴隨的資本利得機會。