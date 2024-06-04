聯發科目標價喊1,420元

台北國際電腦展（COMPUTEX）今（4）日登場。受惠AI PC浪潮，外資麥格理證券大升聯發科（2454）目標價由1,050元至1,420元，給予「優於大盤」評等，激勵昨日股價收漲2.8%至1,270元，表現亮眼。

麥格理分析，AI ASIC市場前景日益清晰，估計整體潛在市場將由今年的120億美元一路增長至2028年的400億元。聯發科2025年開始的新ASIC產品線、加上智慧型手機售價上揚，將成為兩大主要驅動股價的利多。

麥格理預期，聯發科除2026年將有超過10億美元的雲服務供應商ASIC專案外，預期還有一款AI PC產品將在2025年下半年展現成果，因此上調聯發科2026年的毛利率，由48.6%升至49%。

微軟新一代AI PC架構標準「Copilot+PC」，首發產品搭載高通以安謀架構設計的「驍龍X Elite」處理器。聯發科面對強勁對手來襲，也預計將在2025年下半年發布Arm架構的PC產品，未來毛利率仍有上調的空間。