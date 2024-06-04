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永續期 活用資金

經濟日報／ 記者周克威整理
永續期 活用資金。（路透）
永續期 活用資金。（路透）

美國第1季GDP和PCE的修正值，兩者皆較初值下調。GDP下調主因為低於預期的消費能力、進口的增加和庫存的減少，數據顯示美國經濟正逐步放緩；PCE微幅下調，但通膨壓力仍存在。

美國4月PCE數據符合預期，並與前值持平。雖本次數據符合預期，但Fed官員之前曾表示，至少還要看到幾次良好的通膨數據，才能改變貨幣政策的方向。

台股方面，Computex展對台灣科技股再次提供上漲動能，本次展覽包括輝達在內，聚集了九大科技公司的CEO，並接連發布演說。其中，輝達更計畫在展覽時發表最新的DGH GX200 AI超級電腦，這一項發布將獲得大量投資者的關注，其中台灣的相關供應商股價都有望上升。另外，前美國總統川普日前被判有罪，此定罪也是美國歷史上首次有前總統被判重罪。定罪造成的不確定性，可能會使近期的市場較為震盪。

投資人可留意期交所推出的「臺灣永續期貨」，該期貨屬於小型契約，主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司所組成，涵蓋半導體、金融、傳產等公司，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。（統一期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

期貨交易 美國經濟

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