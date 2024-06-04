台指期 行情區間波動

台股昨（3）日開高走高，終場大漲362點、漲幅1.7%、收在21,536點；台指期同步開高收高，終場大漲366點、收21,654點。展望後市，期貨商表示，台指期上有壓、下有撐，預期行情將以區間波動為主。

價差方面，昨日台指期正價差擴至117.24點；台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,258口至9,186口，其中外資淨空單增加2,640口至16,699口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單增加2,361口至13,522口。

昨日外資現貨買超，期貨淨空單加碼，自營商選擇權淨部位淨多單加碼，期貨淨空單加碼，屬偏保守格局。月選擇權籌碼依舊是偏樂觀，賣權OI大於買權OI差距約5萬餘口；至於周選擇權轉為偏多樂觀，賣權OI順勢增加，整體籌碼面中性偏樂觀格局。

群益期貨表示，外資買超現貨、但期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局維持偏樂觀，周選擇權布局轉為偏樂觀，整體籌碼面中性偏樂觀格局。技術面上，下方有大型股轉強支撐，上方有島狀反轉缺口壓力，所以台股走勢應為區間波動為主。

元富期貨認為，就技術面觀察，台指期昨日呈現開高走高格局，AI概念股全面上攻，成為盤面焦點，推升指數一路走高，重新站回所有均線之上，終場大漲366點，以紅K棒作收，結束日K連三黑。目前指數波段回測月線後，出現強勁反彈，因此，在跌破月線支撐之前，多方架構沒有改變。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在22,000點，賣權未平倉最大量集中在20,000 點，全月未平倉量put/call ratio值由1.09升至1.33，VIX下降0.66至17.56，整體選擇權籌碼面偏多。整體來說，昨日台積電貢獻200點漲幅，鴻海、聯發科與廣達都有10點以上的貢獻。不過目前指數前高壓力較重，短期內再度創高存在難度，仍建議震盪思考，區間操作。