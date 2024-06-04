國泰證防詐教育 前進偏鄉

國泰證券為從根本解決偏鄉數位金融落差，落實公平待客，繼2023年攜手國泰期貨推動「多元社會共榮計畫」後，今年再度深入苗栗縣南庄鄉各國中小及當地社區巡迴宣導，首次運用具有創新科技效能的國泰證券智能助理「阿發」，結合防詐知識與線上遊戲，為偏鄉學童推出虛實整合的遊戲化學習。

國泰證券也期許，學童能藉由與阿發互動體驗的過程，進一步推廣趣味且豐富的金融理財、反詐騙教育課程，消弭偏鄉族群數位金融落差，以落實公平待客。

根據刑事局最新統計，2023年民眾受詐騙金額高達88.7億元，創史上新高，尤其「假投資」案件更連續三年蟬聯損害金額第一名，因此在主管機關的鼓勵下，金融業紛紛投入防詐教育。

國泰證券也響應政府反詐政策，發揮數位券商的影響力，將金融防詐的教育課程導入數位化學習，讓偏鄉孩童們能與智能助理「阿發」進行遊戲互動，藉此推廣防詐訣竅，擁有辨識詐騙的能力，遠離詐騙危機。

國泰證券也觀察到新詐騙樣態多以「提款賺錢」等聳動字眼，吸收學生族群加入擔任車手，甚至以「未成年不會被關」等偏差言語誤導，特別於反詐課程中分享正確的法律規範與觀念，避免偏鄉孩童因數位落差，身陷詐騙話術中。

同時，國泰證券更持續將金融教育扎根偏鄉，教導孩童與高齡長者正確理財、證券市場與期貨交易知識，為其樹立正確投資觀念，讓金融素養融入日常生活中。

國泰證券秉持實踐普惠金融的初衷，持續關懷偏鄉，今年更拓展金融知識素養與防詐理念至當地高齡者，「多元社會共榮計畫」實施至今為止已有逾150位偏鄉學童與高齡族群受惠。

展望未來，國泰證券盼能發揮數位券商之力，將既有的數位服務、工具，也能擴散至金融教育領域，強化金融防詐的安全防護網，並協助社會上弱勢族群儲備金融知識量能，進而達到社會正向力量循環。