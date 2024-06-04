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證交所引資 回響熱烈

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
證交所總經理簡立忠（右）、滙豐台灣區總裁暨滙豐（台灣）銀行總經理陳志堅出席「HSBC Ⅹ TWSE Taiwan Conference 2024」記者會。蔡靜紋／攝影
證交所總經理簡立忠（右）、滙豐台灣區總裁暨滙豐（台灣）銀行總經理陳志堅出席「HSBC Ⅹ TWSE Taiwan Conference 2024」記者會。蔡靜紋／攝影

臺灣證券交易所今年台灣首場實體引資活動昨（3）日登場，攜手香港上海豐證券舉辦「HSBC Ⅹ TWSE Taiwan Conference 2024」，邀請鴻海（2317）、奇鋐等40家上市櫃公司出席，預計吸引來自歐美及亞洲逾150位機構投資人與會。

證交所總經理簡立忠表示，證交所去年到歐美引資，今年3月、5月分別前往歐洲、新加坡進行海外實體引資，並舉辦「HSBC Ⅹ TWSE Taiwan Conference 2024」大型引資活動，目的都是一樣的，「讓台灣的資本市場讓世界看到，讓外資機構看到」，不過，來參加的不只國外機構，也有國內的機構投資人。

本次盛會，證交所也跟主管機關合辦專題演講，包括介紹台灣資本市場、監理走向，並邀請很多上市公司董事參加，使其了解機構投資人對上市公司注意哪些重點及看法，而讓企業了解國際機構投資者、了解核心價值揭露，對未來增加公司投資有很大幫助。

40家台灣上市櫃公司出席，與來自台灣、美國、英國、韓國、新加坡、香港、中國大陸等地投資人，預計將有近150場次一對一會談，透過上市公司與投資人雙向交換意見的機會，讓全球機構投資人看見台灣優質企業。

本次兩日活動除有一對一會談外，亦有舉行與主管機關及證交所的會談，及證交所演講論壇等活動，使機構投資人了解台灣資本市場最新發展及未來方向。

「HSBC Ⅹ TWSE Taiwan Conference 2024」受邀上市櫃公司有40家，電子股包括晶心科、穩懋、譜瑞、智原、天鈺、景碩、旺宏、聯發科、南亞科、力旺、旺矽等11家半導體業；奇鋐、廣達、 緯創等三家電腦及周邊設備業 ；台達電、台光電、致伸、新日興、建準、華新科 、臻鼎-KY 等七家電子零組件業。

此外，還有聯強、大聯大、文曄等三家電子通路業；中磊、全新等兩家通信網路業；致茂、鴻準、鴻海 、旭隼、弘塑等五家其他電子業；「面板雙虎」友達、群創等兩家光電業。非電產業有七家公司，包括台泥、豐泰、統一超、聚陽、大樹，以及裕民、慧洋-KY等兩家航運公司。

近期AI股在台灣掀起旋風，證交所董事長林修銘認為，這是台灣產業經濟實力的展現，也是台股價值的展現。但他也提到，「AI像個大太陽，但台灣還有其他好的公司、那些光芒沒有被看到，交易所有責任讓其他好公司可以跟外界多溝通，未來這個月會有其他計畫陸續出來。」

豐台灣區總裁暨豐（台灣）商業銀行總經理陳志堅則表示，舉辦實體引資活動有三大效果，包括能見度、吸引新的外資、資本市場主題性，台灣有ETF、ESG等兩大主題。

證交所

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