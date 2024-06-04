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長聖5月營收增11%

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

長聖（6712）昨（3）日公告5月合併營收6,012萬元，年增11%，創同期新高，公司連五個月營收逐月成長，今年前五月合併營收達2.79億元，年增率27.3%，也創歷史紀錄。

長聖並宣布，該公司在免疫細胞技術平台、幹細胞技術平台、與奈米粒子製藥三大核心平台之外，今年將啟動外泌體開發做為第四個新藥平台，並建造第四座臨床等級的GMP再生醫療廠，以具有靶向的外泌體開發阿茲海默症和帕金森氏症等神經退化性疾病的創新外泌體藥物。

長聖總經理黃文良指出，長聖至今累積的細胞治療總核准件數、產品項目、合作醫院以及收案人數皆居國內第一，受惠於細胞委託製造（CDMO）合作醫院數量與合作細胞治療項目不斷擴大，訂單能見度已到明年第1季。

帕金森氏症 營收

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