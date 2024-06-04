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華友聯百億元大案 動土

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

華友聯（1436）與三井不動產強強聯手，在高雄衛武營旁推總銷逾100億元的超高景觀大建案，昨（3）日舉行動土，全案擁多項優勢，預期每坪銷售單價將成為周邊房市指標。

華友聯集團總裁陸紀康昨天說，與日本三井不動產合作，將可學習日本優質的營建技術，對提升華友聯建築品質，以及帶動台灣整體營建技術都有加分效果。

華友聯開發董事長陸炤廷表示，全案集結眾多國內外優秀設計師，讓美學細節與實用性達成共存，重視住戶的居住體驗及未來的擴充性，採制震建築及智慧建築標章標準設計，導入節能與空氣循環系統及濾水機制，地下室車位均配有電動車充電能源管理系統，讓建築更能因應時代及環境的孌化，華友聯期望透過規劃具有特色與內涵的精緻住宅，以區隔市場。

上市建商分析，華友聯與三井不動產合作開發案，基地鄰近占地約47公頃公園綠地的衛武營國家藝術文化中心，未來捷運黃線預計也將通過此地。

日本

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