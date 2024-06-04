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王品優化日料品牌

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

王品（2727）旗下日料品牌「陶板屋」和「品田牧場」進行品牌優化升級。 王品休閒餐飲事業群總經理吳憲政昨（3）日表示，旗下三大日料品牌今年將持續升級、展店，其中，以品田計畫要再開五到六間，陶板屋將再開一到兩家，未來也不排除在日料領域再添新品牌。

吳憲政說，日料是台灣消費者最熟悉的餐飲品項之一，除了中餐和火鍋之外，是台灣人最常接觸的餐飲，不論規模或市占率都還有成長空間。

台灣人愛吃日式料理，估計有幾百億商機，王品目前在台灣有三個日本料理品牌，擁有62家店面。包括主打岩板燒的綜合日料「藝奇」有11家，客單價900至950元、提供和風洋食的「陶板屋」35家，客單價約660、專攻豬排料理的「品田牧場」16家，客單價380至400元。

日式豬排廣受台灣消費者喜愛，一直是餐飲市場一級戰區，其中，福勝亭約有60餘家，勝博殿有近40家。

牧場 王品 餐飲

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