快訊

今天降雨機率提高！各地不定時短暫陣雨 北部高溫28度

台驊砸3億買長榮股

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

航海王、貨攬龍頭台驊（2636）又出手了，昨（3）日宣布再度進場買進長榮海運，買進的時間分別為5月8日到6月3日止，共買進1,550張，買進的每股平均價格為202.59元，交易總金額為3.14億元。

貨櫃海運近期再度寫奇景，全球前兩大港包括上海、新加坡均面臨三年來最嚴重塞港情況，新加坡待泊時間更是達一周以上，導致全球貨櫃輪調度困難，醞釀海運斷鏈危機。

業界認為，因運價恐持續上漲，將為長榮為首的貨櫃三雄創造更擴大獲利空間，台驊此舉再度買進長榮，具有先行的指標意義。台驊昨日股價收112元，上漲0.5元。

業內人士認為，台驊本來就是投資控股公司，投資也是公司營運項目之一，對於貨櫃輪的市場化，一直有著獨到的看法，成為這波貨櫃輪運價、股價大漲贏家。

台驊於5月24日才剛公告，提高資金使用效益賣出長榮海運部分持股，於4月29日到5月24日賣出長榮1,435張，每股平均價格為206.91元，總交易金額2.96億元，處分利益5,488萬元。

台驊 長榮海運

延伸閱讀

兩岸觀光僵局未解 傳大陸未核准飛越新疆上空？長榮、華航回應了

2024「全球25間最佳航空公司」出爐！卡達奪冠 長榮也上榜

張家兄弟爭產紛爭延燒 長榮股東會…火藥味濃

貨櫃三雄萬海（2615）漲最兇！網曝「股本小是優勢」：股價最會飆

相關新聞

宜鼎攻 AI 效益將顯現

工控記憶體模組廠宜鼎（5289）攜手旗下子公司安提，全力搶食AI商機，董事長簡川勝表示，樂觀看待AI發展逐漸往上，先前接...

動力熱轉 業績Q4攀峰

顯示卡風扇大廠動力-KY（6591）董事長許文昉昨（3）日表示，目前已切入AI伺服器領域，主要供應高階散熱風扇，本季就會...

國泰證防詐教育 前進偏鄉

國泰證券為從根本解決偏鄉數位金融落差，落實公平待客，繼2023年攜手國泰期貨推動「多元社會共榮計畫」後，今年再度深入苗栗...

復華日本龍頭 ETF 12日開募

看好日股表現，資金持續加碼日股，據日本財務省統計，外資近期已連五周加碼，累計今年前五個月買超近5.9兆日圓，大幅超越去年...

聯發科目標價喊1,420元

台北國際電腦展（COMPUTEX）今（4）日登場。受惠AI PC浪潮，外資麥格理證券大升聯發科（2454）目標價由1,0...

雍智今年獲利拚新高

雍智（6683）近期客戶訂單大舉回籠，並同步搶搭AI商機，今年營收、獲利拚新高。雍智總座劉安炫昨（3）日於股東會後受訪透...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。